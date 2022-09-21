Чебоксары, 21 сентября, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В двух городах Чувашии отопительный сезон начнётся 26 сентября, при этом в детских садах он стартует раньше. Первой из муниципальных образований пуск тепла начала Шумерля, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

ИА REGNUM Батарея

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин в своём телеграм-канале отметил, что жители «всё чаще спрашивают» о начале отопительного сезона.

«Предварительно планируем начать отопительный сезон с 26 сентября. В первую очередь батареи потеплеют в детских садах, школах, больницах, потом — в многоквартирных домах», — написал сити-менеджер.

По его словам, полностью город будет обеспечен теплом в течение 7-10 дней с начала пуска.

В Новочебоксарске отопительный сезон уже начался для дошкольных учреждений, где батареи потеплели 19 сентября.

«С 26 сентября подача тепла будет осуществляться в школы, медицинские учреждения, учреждения социального обслуживания. В жилые и общественные здания — при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов в течение пятидневного периода», — написал в телеграм-канале глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов.

Первой в Чувашии пуск тепла в детские сады и социальные учреждения начала Шумерля, где параллельно начнут включать отопление в жилых домах и офисных зданиях.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чебоксарах выполнен план по замене ветхих водопроводных (3,2 км) и канализационных (0,3 км) сетей, линий воздушных и кабельных линий электропередач (32,71 км), водопроводных и канализационных колодцев (100 и 120 соответственно), завершены работы на всех 35 центральных тепловых пунктах.

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