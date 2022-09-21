Москва, , 07:40 — REGNUM Референдумы в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях показывают, что Россия является реальным центром мирового притяжения, считает сенатор Андрей Климов.

Сенатор Андрей Климов Council. gov.ru

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«Решение о референдумах на освобождённых от западных неоколонизаторов и неонацистов территорий бывшей УССР уже демонстрирует желание миллионов жителей этих исторических российских земель войти в юрисдикцию РФ», — отметил Климов в телеграм-канале.

«Таким образом, они не только реализуют своё, защищённое Уставом ООН, право на самоопределение и провал 8-летней авантюры Запада по натравливанию [б. УССР]на Россию, но и то, что именно наше Отечество является реальным центром мирового притяжения», — подчеркнул парламентарий.