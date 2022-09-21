Белоярский, Свердловская область, 21 сентября, 2022, 07:39 — ИА Регнум. При пожаре в посёлке Совхозном Свердловской области серьёзные ожоги получил ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Пожар

У него обожжено 50% тела. Его госпитализировали. Также при пожаре пострадали ещё два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, при тушении огня были обнаружены тела мужчины и женщины. Пожар произошёл ночью 21 сентября. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание.

Прокуратура организовала проверку по факту трагедии.