Тегеран, 21 сентября, 2022, 07:43 — ИА Регнум. 20 сентября секретарь Иранского штаба по правам человека на встрече с послом Дании в Тегеране раскритиковал заявление внешнеполитической службы ЕС о гибели иранки Махсы Амини. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Казем Гарибабади заявил на встрече с послом Еспером Варом, что двойные стандарты ЕС и некоторых европейских стран в решении проблемы прав человека решительно осуждаются Исламской Республикой. Он также сообщил: «Например, когда террористические группы Пежак и Комеле совершают ужасные преступления против прав человека, ЕС никогда не осуждает их действия».

Гарибабади подчеркнул, что после печального события, произошедшего с иранской девочкой, инспекционные группы начали расследование для выяснения различных аспектов данного инцидента.

Махса Амини, 22-летняя иранская девушка, упала в обморок во время задержания полицией в Тегеране и вскоре скончалась в больнице. Смерть девушки вызвала общественный гнев.

Несмотря на заявления местных властей, что смерть девушки наступила от сердечного приступа, во многих городах Исламской Республики начались масштабные акции протеста. Протестующие собираются возле государственных учреждений и скандируют антиправительственные лозунги.