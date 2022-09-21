Тегеран, 21 сентября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. 20 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана НасерКанани осудил вмешательство США и ЕС в дела независимых государств и посоветовалим воздержаться от использования проблемы прав человека в своих интересах. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Канани выступил в ответ на позицию, занятую некоторыми официальными лицами США и ЕС и некоторыми другими странами в связи с гибелью Махсы Амини, соболезнуя ее скорбящим отцу, матери и остальным членам семьи.

Представитель министерства иностранных дел Ирана подчеркнул: «Страны с многолетним опытом ведения войн и агрессивных действий по всему миру не имеют права и легитимности вмешиваться в дела других под предлогом соблюдения прав человека и консультировать их, соответственно».

Он отметил, что администрация США, продолжая свою провальную политику максимального давления и экономического терроризма, является крупнейшим нарушителем прав человека против иранской нации. «Страна не может выдвигать необоснованные претензии и занимать обманчивую позицию, притворяясь доброжелателем иранской нации», — сообщил Канани.

Махса Амини, 22-летняя иранская девушка, упала в обморок во время задержания полицией в Тегеране и вскоре скончалась в больнице. Смерть девушки вызвала общественный гнев.

Несмотря на заявления местных властей, что смерть девушки наступила от сердечного приступа, во многих городах Исламской Республики начались масштабные акции протеста. Протестующие собираются возле государственных учреждений и скандируют антиправительственные лозунги.