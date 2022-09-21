Токио, , 07:37 — REGNUM Прошедший по Японии тайфун «Нанмадол» привёл к гибели не менее трёх человек, 133 пострадали. Об этом 21 сентября сообщает газета Asahi.

Тайфун «Джеби» в Японии John Bakharev

По данным издания, ещё один человек считается пропавшим без вести.

Тайфун «Нанмадол» с 18 по 20 сентября прошёл от берегов префектуры Ниигата на побережье Японского моря до префектуры Иватэ на побережье Тихого океана, после чего трансформировался в область пониженного давления. Воздействие непогоды временно лишило электроэнергии более 300 тысяч домохозяйств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тайфун «Нанмадол», который за двое суток прошёл по значительной части территории Японии, привёл к гибели двух человек, при одном пропавшем без вести и более 120 пострадавших.

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