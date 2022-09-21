Тегеран, , 07:47 — REGNUM 20 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил на встрече с президентом Боливии Луисом Арсе, что отношения двух стран являются дружественными и продолжают расширяться, выходя за рамки обычных двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаг Боливии

Раиси на встрече с президентом Боливии в резиденции президента Ирана в Нью-Йорке подчеркнул, что министру иностранных дел Исламской Республики было поручено активизировать Совместную комиссию по сотрудничеству двух стран, деятельность которой должна быть ощутимой в обеих странах.

Арсе, со своей стороны, заявил на встрече, что Иран и Боливия имеют прочные отношения с далекого прошлого, и выразил надежду, что коммюнике о сотрудничестве Ирана и Боливии, которое было ранее одобрено двумя странами, приведет к продолжению и дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества.