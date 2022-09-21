Орск, Оренбургская область, , 07:35 — REGNUM В городе Орске три больницы объединят в одну. Такое решение принято правительством региона, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Денис Паслер.

В больнице

Глава Оренбуржья отметил, что такая реформа сделает медпомощь орчанам качественнее и доступнее. Проект одобрен Российской медицинской ассоциацией.

По словам Паслера, проведение реформы с максимальной пользой для жителей минздрав не раз обсуждал и с местными депутатами, и с главой города.

Изменения должны произойти в ближе к зиме. В минздраве подчеркнули, что слияние больниц не отразится негативным образом на персонале и пациентах.