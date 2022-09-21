Тегеран, , 07:48 — REGNUM 20 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, что достижение ядерного соглашения до закрытия досье Ирана в агентстве ООН по атомной энергии невозможно, призвав ЕС доказать свою независимость от США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сейед Ибрахим Раиси Mehr News Agency

Президент Исламской Республики подчеркнул на встрече с Макроном, что Иран готов к достижению основанного на справедливости и устойчивого соглашения, двумя предпосылками которого являются надежные гарантии и закрытие досье Ирана в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Уровень ирано-французского сотрудничества может быть повышен, в то время как Европе необходимо на практике доказать, что ее политика проводится независимо от требований США», — сказал президент Ирана.

Раиси сослался на односторонний выход США из СВПД и нарушение этой страной своих обязательств, в то время как европейцы воздержались от действий в соответствии со своими обязательствами после выхода США. Таким образом, Иран не получил никакой выгоды от того, что остался приверженным соглашению в одиночку.

«Учитывая односторонний выход США и убытки, причиненные Ирану из-за этого, требование Исламской Республики Иран о надежных гарантиях вполне логично и рационально», — отметил он.