Раиси: достижение соглашения до закрытия досье Ирана в МАГАТЭ невозможно
Тегеран, 21 сентября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. 20 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, что достижение ядерного соглашения до закрытия досье Ирана в агентстве ООН по атомной энергии невозможно, призвав ЕС доказать свою независимость от США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Президент Исламской Республики подчеркнул на встрече с Макроном, что Иран готов к достижению основанного на справедливости и устойчивого соглашения, двумя предпосылками которого являются надежные гарантии и закрытие досье Ирана в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Уровень ирано-французского сотрудничества может быть повышен, в то время как Европе необходимо на практике доказать, что ее политика проводится независимо от требований США», — сказал президент Ирана.
Раиси сослался на односторонний выход США из СВПД и нарушение этой страной своих обязательств, в то время как европейцы воздержались от действий в соответствии со своими обязательствами после выхода США. Таким образом, Иран не получил никакой выгоды от того, что остался приверженным соглашению в одиночку.
«Учитывая односторонний выход США и убытки, причиненные Ирану из-за этого, требование Исламской Республики Иран о надежных гарантиях вполне логично и рационально», — отметил он.