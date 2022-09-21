Москва,
21 сентября 2022, 07:33 — REGNUM Китай сейчас борется с США за первое место в нынешнем мировом тренде, что выгодно для России, но самой России места в этом тренде нет, а потому она должна дать миру альтернативу, чтобы спаси себя саму, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи «Право знать!» на телеканале ТВЦ.
Сергей Кургинян
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«И слава богу, пусть борются, пусть они опустят эту глобальную постмодернистскую гадину под названием США. Что будет дальше — посмотрим. Хорошо не будет, но пусть они это сделают, китайцы. Но мы-то хотим другого. Мы хотим действительно вернуть в мир высший смысл, восхождение человека, подлинный гуманизм, какой-то альтернативный способ существования людей», — добавил политолог.
Слабым же местом президента России Владимира Путина является то, что он считает до сих пор, что России есть место в существующем тренде, а ей там места нет «даже у параши». Россия приговорена к ликвидации.
«Значит, смысл заключается в том, что мы хотим другого. И на острие этого глобального конфликта не случайно оказались мы. Мы, изгвазданные, мы, принужденные потерять территории после распада Советского Союза, мы, обработанные в прозападном ключе, мы, погруженные в определенную коррупцию, мы остались мы! И мы этот вызов приняли, мы уклоняться от него не стали. Теперь, все заключается в том, чтобы наш ответ был адекватен вызову, чтобы он был настолько же стратегически полный, глобальный, адекватный и альтернативный», — подытожил политолог.