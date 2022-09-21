Москва, 21 сентября, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Китай сейчас борется с США за первое место в нынешнем мировом тренде, что выгодно для России, но самой России места в этом тренде нет, а потому она должна дать миру альтернативу, чтобы спаси себя саму, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи «Право знать!» на телеканале ТВЦ.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«И слава богу, пусть борются, пусть они опустят эту глобальную постмодернистскую гадину под названием США. Что будет дальше — посмотрим. Хорошо не будет, но пусть они это сделают, китайцы. Но мы-то хотим другого. Мы хотим действительно вернуть в мир высший смысл, восхождение человека, подлинный гуманизм, какой-то альтернативный способ существования людей», — добавил политолог.

Слабым же местом президента России Владимира Путина является то, что он считает до сих пор, что России есть место в существующем тренде, а ей там места нет «даже у параши». Россия приговорена к ликвидации.