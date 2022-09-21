Глава МИД: Южная Корея стремится облегчить доступ Ирана к активам
Тегеран, 21 сентября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. 20 сентября министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чжин заявил, что устранение препятствий на пути доступа Ирана к своим активам в южнокорейских банках стоит на повестке дня правительства Сеула. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.
Он сделал это заявление во время встречи со своим иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахианом, которая состоялась в кулуарах 77-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Министры иностранных дел двух стран выразили удовлетворение 60-летними политическими отношениями между Ираном и Южной Кореей и выразили решимость своих правительств расширять отношения во всех областях, представляющих взаимный интерес.
Амир Абдоллахиан также пригласил своего южнокорейского коллегу посетить Тегеран и выразил надежду, что выборы нового правительства в Сеуле будут способствовать прогрессу двусторонних отношений с Тегераном.
Тем временем министр иностранных дел Южной Кореи заявил, что его страна полна решимости облегчить Ирану доступ к его замороженным активам в южнокорейских банках.