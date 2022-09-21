Тегеран, 21 сентября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. 20 сентября министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чжин заявил, что устранение препятствий на пути доступа Ирана к своим активам в южнокорейских банках стоит на повестке дня правительства Сеула. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Южная Корея

Он сделал это заявление во время встречи со своим иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахианом, которая состоялась в кулуарах 77-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министры иностранных дел двух стран выразили удовлетворение 60-летними политическими отношениями между Ираном и Южной Кореей и выразили решимость своих правительств расширять отношения во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Амир Абдоллахиан также пригласил своего южнокорейского коллегу посетить Тегеран и выразил надежду, что выборы нового правительства в Сеуле будут способствовать прогрессу двусторонних отношений с Тегераном.

Тем временем министр иностранных дел Южной Кореи заявил, что его страна полна решимости облегчить Ирану доступ к его замороженным активам в южнокорейских банках.