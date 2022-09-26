Москва, 26 сентября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы России вместе с подразделениями Донецкой и Луганской Народных Республик продолжают военную операцию по защите Донбасса и населения других регионов быв. УССР от агрессии террористического киевского режима. Одновременно в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей готовятся к проведению референдумов по воссоединению с Россией. Все новости о ходе спецоперации и подготовке народного волеизъявления — в трансляции ИА REGNUM.