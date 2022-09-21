Тегеран, 21 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. 20 сентября командующий авиабазой Шахид Лашгари второй бригадный генерал Бахман Бехмард заявил, что военно-воздушные силы Исламской Республики Иран (IRIAF) откроют большое авиашоу на авиабазе в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иран

По случаю недели обороны второй бригадный генерал заявил, что военно-воздушные силы Исламской Республики Иран (IRIAF) откроют большое авиашоу на авиабазе Шахид Лашгари в иранской столице.

Подчеркнув необходимость демонстрации военно-воздушных сил страны, генерал Бехмард отметил, что представление и демонстрация силы, а также возможностей военно-воздушных сил армии народу и особенно молодежи страны окажет значительное влияние на укрепление уверенности в себе и национального достоинства.

На выставке будут представлены различные самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты, а также оборонные инновации вооруженных сил Исламской Республики.