Тегеран, 21 сентября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. 20 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси и его французский коллега ЭммануэльМакрон встретились и провели переговоры в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Официальное интернет-представительство президента России Ибрагим Раиси

Макрон подчеркнул, что мяч находится на стороне Ирана и соглашение «вполне полезно», даже если оно не решает всех вопросов.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила о том, что теперь Иран затягивает соглашение в Вене.

Между тем, Иран заявляет, что эффективное и устойчивое соглашение об отмене санкций будет достигнуто тогда, когда будут соблюдены экономические интересы иранской нации.

В связи с этим министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран снова и снова демонстрирует должную решимость и добрую волю для достижения окончательного шага к хорошему соглашению. «Единственным препятствием для достижения этой цели является то, что США не придерживаются реализма и не обладают необходимой волей», — отметил он.