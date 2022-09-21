Тегеран, , 07:50 — REGNUM 20 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что США должны положить конец экономическому терроризму против Ирана, вместо того чтобы «проливать крокодиловы слезы». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

«Было приказано провести расследование трагической смерти Махсы Амини, которая, как сказал президент, была такой же по возрасту, как наши собственные дочери», — написал Амир Абдоллахиан в соцсети.

Он отметил, что «для Ирана права человека имеют неотъемлемую ценность, в отличие от тех стран, кто рассматривает их как инструмент против противников».

Махса Амини, 22-летняя иранская девушка, упала в обморок во время задержания полицией в Тегеране и вскоре скончалась в больнице. Смерть Махсы Амини вызвала общественный гнев и сочувствие среди иранского народа, поэтому президент страны Ибрагим Раиси позвонил ее семье, сказав, что дал приказ тщательно расследовать инцидент.

Несмотря на заявления местных властей, что смерть девушки наступила от сердечного приступа, во всех уголках Исламской Республики начались масштабные акции протеста. Протестующие собираются возле государственных учреждений и скандируют антиправительственные лозунги.