Тюмень, 21 сентября, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В Тюмени 21 сентября стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022». В нём примут участие 88 конкурсантов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Место проведения «Учитель года-2022» в Тюмени

Главным событием первого дня конкурса станет торжественная церемония открытия заключительного этапа конкурса во Дворце культуры «Нефтяник». В мероприятии примут участие министр просвещения России Сергей Кравцов, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, председатель комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова и губернатор Тюменской области Александр Моор.

С 22 по 27 сентября финалисты «Учителя года России-2022» проведут уроки по своим предметам и внеурочные занятия для учащихся тюменской гимназии № 16. По их итогам будут определены 15 лауреатов. С 29 по 30 сентября в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова состоятся конкурсные испытания за звание «Учитель года — 2022» среди лауреатов. Имя победителя станет известно 5 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Учителем года — 2021» стала Екатерина Костылева, которая преподаёт физику в гимназии №16 города Тюмени.