Биробиджан, 21 сентября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Региональный фестиваль, посвящённый языку идиш и являющийся визитной карточкой Еврейской автономии, состоится в столице региона 7–10 октября. Руководство области намерено сохранить этот язык для следующих поколений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЕАО.

(сс) Rusik_z Биробиджан

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В Биробиджане на нескольких площадках одновременно будут проходить мастер-классы, открытые уроки идиша, творческие встречи, концерты, беседы. Мероприятия будут проводится в течение трёх дней.

«В годы образования и становления Еврейской автономной области разговоры на идише были слышны в каждом дворе, а сейчас этот язык ушел из бытовой жизни. Мы должны не просто возродить этот пласт еврейской культуры, но и сохранить его для следующих поколений», — отметила заместитель председателя правительства ЕАО Мария Костюк.

Она назвала этот фестиваль визитной карточкой региона. В этом году он будет проводится второй раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Биробиджане на идиш перевели названия остановок.