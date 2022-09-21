Тегеран, , 08:29 — REGNUM Объем торговли между Ираном и Китаем увеличился на 19 процентов до 11,16 миллиарда долларов за первые восемь месяцев 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 сентября.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Последние статистические данные, опубликованные Таможенным управлением Китая, показывают, что Иран и Китай к концу августа обменялись товарами на сумму 9,35 миллиарда долларов.

Это показывает 19-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние восемь месяцев Китай импортировал 4,95 миллиарда долларов в стоимостном выражении, что демонстрирует 14-процентный рост по сравнению с прошлогодним показателем.

Цифры также показывают, что к концу августа Китай экспортировал товаров в Иран на сумму 6,2 миллиарда долларов, что свидетельствует о 24-процентном росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.