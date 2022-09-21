Тегеран, 21 сентября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Объем торговли между Ираном и Китаем увеличился на 19 процентов до 11,16 миллиарда долларов за первые восемь месяцев 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 сентября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Последние статистические данные, опубликованные Таможенным управлением Китая, показывают, что Иран и Китай к концу августа обменялись товарами на сумму 9,35 миллиарда долларов.

Это показывает 19-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние восемь месяцев Китай импортировал 4,95 миллиарда долларов в стоимостном выражении, что демонстрирует 14-процентный рост по сравнению с прошлогодним показателем.

Цифры также показывают, что к концу августа Китай экспортировал товаров в Иран на сумму 6,2 миллиарда долларов, что свидетельствует о 24-процентном росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.