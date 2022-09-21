Магадан, 21 сентября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Переселенцы из б. УССР и Донбасса, прибывшие в Магаданскую область, трудоустроены на предприятиях золотодобычи, рыболовства, сельского хозяйства и других отраслей, сообщил ТАСС министр труда и социальной политики Колымы Сергей Кучеренко.

Дарья Антонвоа ИА REGNUM Трудоустройство переселенцев

Читайте также: В Ростовской области приют нашли 4,2 тыс. беженцев из Донбасса

Всего на территории области 150 учтённых в службах занятости переселенцев. Из 88 прибывших трудоспособного возраста нашли место работы 53 человека.

Переселенцы проживают у родственников, некоторые — в съёмном жилье. В их числе 40 детей, все они устроены в школы и детские сады, двое поступили в Северо-Восточный государственный университет.

Людям предоставляется единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей, дополнительно из регионального бюджета выплачивают до 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области временный приют нашли 4,2 тыс. вынужденных переселенцев, прибывших в Россию с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса.