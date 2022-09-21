Ульяновск, 21 сентября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор жителю Липецкой области, которого уличили в перевозке крупных партий наркотиков и попытке их сбыта. У него изъято более 4,5 кг запрещённых веществ, сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстал 37-летний житель Липецкой области, который, как полагает следствие, договорился с неустановленным лицом о работе наркокурьером. Следствием установлено, что 4 февраля 2022 года он забрал из тайников в Орловской области более 4,5 кг синтетических наркотиков и спрятал в автомобиле.

Также правоохранители доказали, что в январе 2022 года он доставил из Воронежской области в Тюменскую область партию наркотиков.

Фигуранта уголовного дела задержали в Ульяновской области при перевозке товара в Чувашию и Самарскую область.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершённой организованной группой в крупном размере). Суд признал мужчину виновным, назначив пять лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Засвияжском районе Ульяновска мать и сын получили реальные сроки за наркопреступления.

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