Новато, США, , 07:29 — REGNUM Компания 2K Games предупредила геймеров, что она приостановила работу своей службы поддержки из-за взлома её системы. Об этом 21 сентября сообщает портал GamesRadar.

Хакер TheDigitalArtist

Как пояснил разработчик в публикации, ранее ему стало известно, что некто получил доступ к учётным данным службы поддержки одного из партнёров компании. «Неавторизованная сторона отправила сообщение некоторым игрокам, содержащее вредоносную ссылку», — предупредила пользователей 2K Games, добавив, что пока нельзя открывать электронные письма от её службы поддержки.

Тем геймерам, которые всё же открыли письмо и перешли по ссылке, разработчик предложил сбросить все пароли в браузере, использовать двухфакторную аутентификацию для всех учётных записей и проверить компьютер антивирусом.

Напомним, служба поддержки компании оказывает помощь геймерам, играющим в Borderlands, Civilization, WWE 2K, NBA 2K и другие игры. Стоит отметить, что 2K Games является дочерней по отношению к Take-Two Interactive, которой также принадлежит Rockstar Games, ранее столкнувшаяся с атакой хакера, укравшего исходный код игры GTA VI.

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