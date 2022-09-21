Петропавловск-Камчатский, , 07:29 — REGNUM На Камчатке утром 21 сентября отстрелили медведя, который держал в страхе жителей микрорайона Завойко в Петропавловске-Камчатском, сообщило ИА «Камчатка-информ».

Медведь Mattyman17

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Известно о ещё одном косолапом, который бродит по городу. Жители слышали рёв хищника в районе «третьей рыбалки». Охотоведы его ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ранним утром 20 сентября охотоведы застрелили гуляющего рядом с жилыми домами в Елизово бурого медведя.