Жителей столицы Камчатки держал в страхе медведь — хищника отстрелили
Петропавловск-Камчатский, 21 сентября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. На Камчатке утром 21 сентября отстрелили медведя, который держал в страхе жителей микрорайона Завойко в Петропавловске-Камчатском, сообщило ИА «Камчатка-информ».
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Медведь
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Известно о ещё одном косолапом, который бродит по городу. Жители слышали рёв хищника в районе «третьей рыбалки». Охотоведы его ищут.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ранним утром 20 сентября охотоведы застрелили гуляющего рядом с жилыми домами в Елизово бурого медведя.