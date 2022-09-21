Тегеран, 21 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Вице-президент Венесуэлы объявил, что во время недавней Ирано-венесуэльской научно-технической и промышленной выставки в Каракасе было подписано около 60 меморандумов о взаимопонимании. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 20 сентября.

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Вице-президент Венесуэлы по науке, технологиям, образованию и здравоохранению Габриэла Хименес Рамирес заявила в интервью, что 60 меморандумов о взаимопонимании будут способствовать укреплению двусторонних связей.

Она также сообщила, что в ходе четырехдневного мероприятия было проведено более 200 деловых круглых столов между иранскими и венесуэльскими компаниями с целью подписания контрактов и укрепления взаимного сотрудничества.

Вице-президент описал двусторонние отношения как пример взаимопонимания и усилий по созданию взаимодополняющих связей, стратегических альянсов, обмена технологиями, а также торговых возможностей.

С целью укрепления и развития двусторонних связей с 14 по 18 сентября в столице Венесуэлы прошла Ирано-венесуэльская научно-техническая и промышленная выставка.