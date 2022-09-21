Иркутск, 21 сентября, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Иркутской области благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» до конца 2022 года отремонтируют три участка автодороги Тайшет — Шиткино — Шелаево. Как сообщает 21 сентября пресс-служба правительства региона, это сельская дорога, и проезд по ней особенно затруднен в весенний и осенний сезоны.

Правительство Иркутской области В 2022 году отремонтируют 16 километров автомобильной дороги Тайшет — Шиткино — Шелаево

Сейчас выполняется ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги Тайшет — Шиткино — Шелаево на участке 0–7 км в Тайшетском районе. На эти цели направлено 163 млн рублей. Будет выполнен ремонт покрытия проезжей части на участке с 78-го по 82-й км, с 102-го по 107-й км. Стоимость двух участков составляет 191,9 млн рублей. На сегодняшний день объем выполненных работ составляет 80%.

«Говорить о комфортном проживании в сельских территориях нужно с привязкой к теме дорожной инфраструктуры. Совместная работа федеральных и региональных дорожных служб позволяет создать в регионе связывающую населенные пункты сеть дорог. Это позволяет развивать потенциал аграрной отрасли региона, создает условия для формирования фермерства, личных подсобных хозяйств. Важно продолжать мероприятия по обеспечению связанности сельских территорий дорогами с твердым качественным покрытием. От этого зависит качество жизни населения сельских территорий», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максима Лобанова, длина пути из Тайшета до Шелаево составляет 161,8 км. Ранее, с 2019 года, ремонт проводился в несколько этапов, были отремонтированы участки с 82-го по 84-й км, построен участок с 141-го по 159-го км.

Министр отметил, что за три года в Иркутской области приведено в транспортно-эксплуатационное состояние 17 подъездов к сельским территориям и городам. Это подъезд к поселку Оса в Осинском районе, подъезд к селу Биликтуй в Усольском районе, подъезд к рабочему поселку Мегет, подъезд к поселку Харат в Эхирит-Булагатском районе, подъезд к поселку Янгель, подъезд к селу Савватеевка, подъезд к деревне Буреть, подъезд к селу Новое Приречье, подъезд к деревне Хамхар, автомобильная дорога М-53 «Байкал» — подъезд к городу Ангарску, подъезд к поселку Новонукутскому, подъезд к поселку Плишкино, автодорога Молочное — Михайловка — Березовка, подъезд к поселку Парчум, автомобильная дорога Залари — Жигалово — Хареты — Большебаяновская и автомобильная дорога Тайшет — Шиткино — Шелаево и автомобильная дорога Хомутово — Урик — Усть-Куда.

«Развитие дорог — безусловный фактор, оказывающий положительное влияние на рост автомобильного трафика внутри Иркутской области, разгрузки транспортных потоков. Значительно сократилось время в пути между райцентрами. Все это стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», многое еще предстоит сделать, важно продолжать эту работу», — подчеркнул Максим Лобанов.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» делает дороги страны более комфортными и безопасными. Всего за 2022 год на территории Иркутской области запланировано к реализации 90 объектов, в их числе 48 — на автомобильных дорогах регионального значения, 42 — на дорогах местного значения. 77 объектов запланировано к вводу.

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