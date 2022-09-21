Севастополь, 21 сентября, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Хакасский политолог Олег Николаев, переехавший в Севастополь, прокомментировал информацию о предстоящих референдумах о воссоединении Донбасса с Россией. «Донбасс возвращается домой», — отметил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Донбасс

По словам политолога, в итогах референдумов никто не сомневается.

«Новейшая история России творится на глазах», — пишет Николаев в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября власти ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья объявили о проведении референдумов по вопросу воссоединения с Российской Федерацией. Ожидается, что президент России Владимир Путин 21 сентября выступит с обращением к гражданам.

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