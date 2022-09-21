Москва, 21 сентября 2022, 07:25 — REGNUM Китай обязательно вернет себе Тайвань и накажет США за все унижения, но не будет с этим торопиться, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи «Право знать!» на телеканале ТВЦ.
По словам политолога, китайцы никогда не торопятся, особенно в таких тонких вопросах, как Тайвань, но при этом всегда изысканно жестоки. При этом, нужно понимать что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай запомнил навсегда.
По его словам, китайское возмездие неминуемо. А главное здесь то, что президент России Владимир Путин заявил на саммите ШОС в сентябре, что из России никому и никогда не удастся сделать антикитай, и это очень правильно.