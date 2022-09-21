Москва, , 07:25 — REGNUM Китай обязательно вернет себе Тайвань и накажет США за все унижения, но не будет с этим торопиться, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи «Право знать!» на телеканале ТВЦ.

Сергей Кургинян

По словам политолога, китайцы никогда не торопятся, особенно в таких тонких вопросах, как Тайвань, но при этом всегда изысканно жестоки. При этом, нужно понимать что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай запомнил навсегда.

«Они всегда действуют только тогда, когда им выгодно, и они бесконечно терпят (мы помним это «сотое китайское предупреждение» и так далее), и ничего не забывают, не прощают… Так вот этой старой даме, которая нанесла туда [на Тайвань] визит, ей придется потом сильно извиняться, если она будет жива, перед китайским народом и перед тайваньским. Но это будет потом. Тогда, когда это им будет выгодно и в том виде, в котором им это будет выгодно», — заявил Кургинян.

По его словам, китайское возмездие неминуемо. А главное здесь то, что президент России Владимир Путин заявил на саммите ШОС в сентябре, что из России никому и никогда не удастся сделать антикитай, и это очень правильно.