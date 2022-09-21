Томск, , 07:24 — REGNUM В Томской области устроившего поджог в квартире пятиэтажки мужчину заподозрили в покушении на убийство общеопасным способом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

На месте происшествия. Томск Цитата из видео УМВД по Томской области

По предварительным данным, 39-летний фигурант 20 сентября поджёг шланг газовой плиты. В момент происшествия подозреваемый был пьян. Тяжёлых последствий удалось избежать, поскольку возгорание оперативно потушили спасатели.

«Подозреваемый помещен в психиатрический стационар Томской областной психиатрической больницы для оказания ему психиатрической помощи в связи с его психическим состоянием, представляющим опасность для себя и окружающих», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, тревогу подняли соседи задержанного. Прибывшие на место полицейские почувствовали запах гари, и вызвав специалистов газовой службы, перекрыли подачу газа.

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