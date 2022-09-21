Село Коса, Пермский край, 21 сентября, 2022, 07:22 — ИА Регнум. В Прикамье осуждён директор, школ, расположенной в Косинском муниципальном районе. Руководителя образовательного учреждения признали виновным в вымогательстве и получении взятки, сообщили в СУ СКР по региону.

Scarincilawyer.com Суд

По данным следствия, в 2020 году предприниматель исполнял контракт на 700 тыс. рублей и выполнял ремонт школы. В ходе ремонта возникла необходимость в проведении дополнительных работ на сумму 93 тысяч рублей. Предприниматель произвёл их за обещание директора школы заключить с ним в последующем договор и соответственно оплатить его.

Однако позже директор школы отказался подписывать акты выполненных работ и потребовал от бизнесмена взятку в виде половины суммы контракта, а именно 46 тысяч рублей. Передача взятки проходила под контролем силовиков, поскольку коммерсант уведомил правоохранителей о факте вымогательства денег.

Суд назначил директору школы штраф в размере 2,5 млн рублей. Кроме того, ему запрещено занимать определённые должности в течение трех лет. Приговор в законную силу не вступил.