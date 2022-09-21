Чебоксары, , 07:18 — REGNUM В условиях масштабного энергетического кризиса в Европе в «самой выгодной ситуации» оказались Соединённые Штаты, которые «потирают руки» и сбывают «втридорога газ». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госсовета Чувашии Игорь Моляков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Парламентарий подчеркнул, что энергетический кризис, который разразился в Европе, выгоден США.

«США оказались в самой выгодной ситуации, они потирают руки и продают втридорога газ и пшеницу, а также куют новое оружие, причём для всех сторон одновременно. Всё это сказано и у Оливера Стоуна в фильме «Взвод», в фильме «Пароль: рыба-меч», где играет Джона Траволта. Они всё сказали уже, они ничего не скрывают. Всё сказано у Романа Полански в фильме «Девятые врата». Имеющие глаза да видят, имеющие уши — слышат», — сказал Игорь Моляков.

Говоря о спецоперации, политик отметил, что вопрос не о том, «как две свободолюбивые республики Донбасса отказались быть под нацистским режимом».

«На кону стоит решение вопроса, который определяет будущее нашей планеты. Речь идёт о переустройстве мира. […] И я не понимаю тех, кто выступает против спецоперации. Они что, предлагают отдать б. УССР и дать возможность сосредотачивать войска НАТО на нашей границе? Они что, предлагают покорно ждать, когда нас расчленят? Они предлагают рабство? У меня в голове это не укладывается».

Напомним, страны Европы готовятся к негативному сценарию энергетического кризиса, который продолжает углубляться. В сентябре 2022 года The Economist опубликовал материал о том, что в условиях энергетического кризиса правительства стран Европы могут обанкротиться, если примут неправильное решение и действия.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Моляков высказал мнение, что «изысканное благополучие» стран Европы основано на российских энергоресурсах: по его словам, «чванство, которое они проявляют», основано на том, что Россия «их фактически содержала».

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