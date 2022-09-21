Чебоксары, 21 сентября 2022, 07:18 — REGNUM В условиях масштабного энергетического кризиса в Европе в «самой выгодной ситуации» оказались Соединённые Штаты, которые «потирают руки» и сбывают «втридорога газ». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госсовета Чувашии Игорь Моляков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).
Парламентарий подчеркнул, что энергетический кризис, который разразился в Европе, выгоден США.
Говоря о спецоперации, политик отметил, что вопрос не о том, «как две свободолюбивые республики Донбасса отказались быть под нацистским режимом».
Напомним, страны Европы готовятся к негативному сценарию энергетического кризиса, который продолжает углубляться. В сентябре 2022 года The Economist опубликовал материал о том, что в условиях энергетического кризиса правительства стран Европы могут обанкротиться, если примут неправильное решение и действия.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Моляков высказал мнение, что «изысканное благополучие» стран Европы основано на российских энергоресурсах: по его словам, «чванство, которое они проявляют», основано на том, что Россия «их фактически содержала».
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