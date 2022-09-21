Нью-Йорк, США, 21 сентября 2022, 07:15 — REGNUM Временно исполняющий обязанности премьер-министра Италии Марио Драги заявил, что поддержка Западом киевского режима соответствует идеалам справедливости и братства, которые лежат в основе Устава ООН. Об этом он заявил 20 сентября во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам Драги, решение оказать Киеву всестороннюю помощь «в защите себя» являлось не только правильным выбором.
Как сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать киевскому режиму всестороннюю помощь, включая поставки оружия.
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