Нью-Йорк, США, , 07:15 — REGNUM Временно исполняющий обязанности премьер-министра Италии Марио Драги заявил, что поддержка Западом киевского режима соответствует идеалам справедливости и братства, которые лежат в основе Устава ООН. Об этом он заявил 20 сентября во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Тень Муссолини Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Драги, решение оказать Киеву всестороннюю помощь «в защите себя» являлось не только правильным выбором.

Марио Драги «Это был единственный выбор, соответствующий идеалам справедливости и братства, которые лежат в основе Устава ООН и резолюции, принятой Генассамблеей в самом начале конфликта».

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать киевскому режиму всестороннюю помощь, включая поставки оружия.

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