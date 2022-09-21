Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Италии Марио Драги заявил, что поддержка Западом киевского режима соответствует идеалам справедливости и братства, которые лежат в основе Устава ООН. Об этом он заявил 20 сентября во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень Муссолини

По словам Драги, решение оказать Киеву всестороннюю помощь «в защите себя» являлось не только правильным выбором.

Марио Драги «Это был единственный выбор, соответствующий идеалам справедливости и братства, которые лежат в основе Устава ООН и резолюции, принятой Генассамблеей в самом начале конфликта».

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать киевскому режиму всестороннюю помощь, включая поставки оружия.

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