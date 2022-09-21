Свердловская область, 21 сентября, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В результате пожара в посёлке Совхозный Белоярского городского округа погибли двое местных жителей, ещё трое пострадали. В том числе ребёнок, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

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Пожар произошёл ночью 21 сентября в одном из частных домов посёлка. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

При тушении пожара огнеборцы обнаружили тела мужчины и женщины. Ещё три человека доставлены в больницу с ожогами различной степени. Наиболее пострадал ребёнок, у него диагностировали 50% ожогов тела.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Точная причина возгорания устанавливается. По результатам проверочных мероприятий ведомство при наличии основания примет меры прокурорского реагирования.