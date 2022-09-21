Улан-Удэ, , 07:10 — REGNUM Люди в республиках Донбасса хотят жить в безопасности, поэтому именно сейчас заговорили о референдуме о воссоединении с Россией. Об этом рассказала депутат Народного хурала Бурятии Оксана Бухольцева, переехавшая в Донецк и работающая учительницей в местной школе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Донецк Andrew Butko

«Невозможно жить нормально под непрекращающимися обстрелами. Сегодня ни один дончанин не чувствует себя защищённым от террора националистов. А Россия своих не бросает. И границы России всегда на замке. Не буду вплетать сюда экономику и историческую справедливость. Люди просто хотят быть уверенными в завтрашнем дне», — отметила она.

Добавим, что депутат работает в ДНР уже две недели. По её словам, в школах преподают по российским стандартам и учебникам, школьники пишут всероссийские проверочные работы. Проблем с общением также нет, поскольку все говорят на русском языке.