Сургут, Югра, 21 сентября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В Югре онкологи вылечили рак у пациента с последней стадией заболевания, используя новый метод лечения. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Мужчине 57-ми лет был поставлен диагноз «рак IV стадии кардиального отдела желудка с переходом на пищевод и метастазами в печень» в мае 2019 года. Он прошёл несколько курсов химиотерапии. Лечение удовлетворительных результатов не дало. Тогда ему была назначена иммунотерапия. С февраля 2022 года пациент прошёл 28 курсов по новой схеме. В марте появилась положительная динамика в виде уменьшения и частичного регресса очагов в печени. В июле отмечен полный регресс всех метастазов. Сейчас пациент проходит лечение в поддерживающем режиме, сообщает пресс-служба департамента.

Иммунотерапию начали внедрять в окружном онкологическом центре Сургутской окружной клинической больницы ещё в 2017 году. Несколько пациентов с метастатической меланомой завершили лечение с положительным результатом и наблюдаются без проявления болезни, а пациенты с метастатическим раком лёгкого и раком желудка IV стадии, находятся на лечении более 2-х лет без прогрессирования заболевания.

«Иммунотерапия — это путь, по которому онкология продолжает идти, открывая всё новые и новые препараты и их комбинации, способные воздействовать на новые виды опухоли», — отмечают сургутские онкологи.

Но данный вид терапии помогает, к сожалению, не всем. В каждом индивидуальном случае, прежде чем назначить то или иное лечение, врач обязательно взвесит все возможные преимущества и риски, констатируют в в окружном онкологическом центре Сургутской окружной клинической больницы.

По информации департамента здравоохранения ХМАО, в 2021 году в регионе рак выявили у 4,5 тысяч человек. На учёте у онкологов состоит порядка 33 тыс. жителей Югры.