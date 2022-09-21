Москва, , 07:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин — это волевой человек, чью волю не сломать отдельными неудачами, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи «Право знать!» на телеканале ТВЦ.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

Политолог отметил, что ему и всей стране стыдно за наш неуспех под Харьковом перед людьми, которые оказались под нацистами и перед теми, кто не дождется освобождения. Но все еще впереди, и эту вину русские будут искупать, потому что в русской традиции принято свою вину искупать, и это будет сделано.

«Путин — это Путин. Ну поверьте, я не знаю на что кто еще рассчитывает. Это человек с сильным характером, сильной воли. Он может делать ошибки, как и любой человек. Он хочет — не хочет менять эту действительность. Он все время говорит, что пожалеете же потом. Но по поводу сладострастного упоения этой ситуацией харьковской, с котором мы еще разберемся… на самом деле, цыплят по осени считают. И все, кто считают, что русским народ ломкий, что он сразу разочаруется, что он утрется, уныние и все прочее, это идиоты, которые забыли историю», — заявил Кургинян.

По его словам, Россия только в начале очень страшного пути, и этот путь будет очень непростым, но России придется его пройти и победить, несмотря на все неуспехи.