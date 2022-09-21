Москва, 21 сентября 2022, 07:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин — это волевой человек, чью волю не сломать отдельными неудачами, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи «Право знать!» на телеканале ТВЦ.
Политолог отметил, что ему и всей стране стыдно за наш неуспех под Харьковом перед людьми, которые оказались под нацистами и перед теми, кто не дождется освобождения. Но все еще впереди, и эту вину русские будут искупать, потому что в русской традиции принято свою вину искупать, и это будет сделано.
По его словам, Россия только в начале очень страшного пути, и этот путь будет очень непростым, но России придется его пройти и победить, несмотря на все неуспехи.