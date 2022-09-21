Якутск, , 07:07 — REGNUM Сильный пожар произошёл в столице Якутии в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Никто не пострадал, пожарные спасли восемь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в ГУ МЧС по региону.

Пожар ГУ МЧС по Оренбургской области

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Боролись с огнём 65 сотрудников пожарной службы, было задействовано 12 единиц техники. Выгорели одна из квартир на втором этаже, часть кровли и коридор. Из здания пришлось эвакуировать 51 жильца.

Правоохранители устанавливают виновника возгорания, оценивается нанесённый огнём ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека, в том числе ребёнок, погибли 19 сентября при пожаре в частном доме в городе Рассказово Тамбовской области.