Хабаровск, 21 сентября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Советской Гавани заключен под стражу 34-летний местный житель, подозреваемый в убийстве и расчленении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

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В ходе следствия установлено, что в конце августа в ходе застолья между фигурантом и его приятелем возник конфликт, в результате которого подозреваемый ударил опонента ножом в шею. От полученных ран он скончался. С целью сокрытия преступления мужчина расчленил тело и в течении нескольких дней выносил в пакетах останки из квартиры. Некоторое время спустя, знакомые подозреваемого, находясь в его квартире, обнаружили в холодильнике части тела, после чего сообщили о находке в полицию.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 2022 года в районе улице Пионерская в Советской Гавани обнаружен полиэтиленовый пакет с человеческими останки.