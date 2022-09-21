Ереван, 21 сентября, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Коммерческие банки Армении могут принимать самостоятельные решения в вопросе обслуживания российской карт «Мир», в том числе и с учетом санкций Запада против этой российской платежной системы. Об этом объявил Центральный банк Армении, передает Общественное телевидение республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

В учреждении подчеркнули, что финансовые учреждения будут в надлежащем порядке уведомлять об этом своих клиентов при изменениях условий их обслуживания.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября ранее с системой «Мир» отказались работать турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. 20 сентября помощник американского министра финансов Элизабет Розенберг заявила, что США планируют продолжить работу с Турцией, направленную на полный запрет использования на территории страны карт «Мир».

21 сентября «Известия» написали о том, что принимать карты «Мир» отказались вьетнамский банк BIDV и Народный банк Казахстана (Халык Банк).