Москва, , 06:58 — REGNUM Успех бандеровцев и Запада под Харьковом был куплен неимоверной крвоью, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи «Право знать!» на телеканале ТВЦ.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы примерно представляете, сколько трупов положили на этот кусок харьковской территории? Примерно, хотя бы? Там уже земли нет. Значит, это оплачивается… парнями [из бывшей УСССР]. Значит, за то, чтобы приехала одна высокопоставленная европейская шлюха, надо заплатить десятками тысяч трупов? И это делает национальное правительство?», — заявил Кургинян, говоря о различных визитах европейских чиновников на территорию бывшей УССР.

Суть в том, что в средней войне жизнями солдат киевского режима Запад расплачивается за то, какие будут параметры мирового процесса. Это «эксперимент над кроликами», которых выбивают пачками. Успех же на харьковском направлении — это успех пехоты, но все замалчивают какой ценой. И пока у руля на территории бывшей УССР киевский режим и на Западе такие люди, с ними не о чем говорить, подытожил он.