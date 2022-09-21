Москва, 21 сентября 2022, 06:58 — REGNUM Успех бандеровцев и Запада под Харьковом был куплен неимоверной крвоью, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи «Право знать!» на телеканале ТВЦ.
Суть в том, что в средней войне жизнями солдат киевского режима Запад расплачивается за то, какие будут параметры мирового процесса. Это «эксперимент над кроликами», которых выбивают пачками. Успех же на харьковском направлении — это успех пехоты, но все замалчивают какой ценой. И пока у руля на территории бывшей УССР киевский режим и на Западе такие люди, с ними не о чем говорить, подытожил он.