Москва, 21 сентября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Успех бандеровцев и Запада под Харьковом был куплен неимоверной кровью, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи «Право знать!» на телеканале ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Вы примерно представляете, сколько трупов положили на этот кусок харьковской территории? Примерно хотя бы? Там уже земли нет. Значит, это оплачивается… парнями [из бывшей УССР]. Значит, за то, чтобы приехала одна высокопоставленная европейская шлюха, надо заплатить десятками тысяч трупов? И это делает национальное правительство?» — заявил Кургинян, говоря о различных визитах европейских чиновников на территорию бывшей УССР.

Суть в том, что в средней войне жизнями солдат киевского режима Запад расплачивается за то, какие будут параметры мирового процесса. Это «эксперимент над кроликами», которых выбивают пачками. Успех же на харьковском направлении — это успех пехоты, но все замалчивают какой ценой. И пока у руля на территории бывшей УССР киевский режим и на Западе такие люди, с ними не о чем говорить, подытожил он.