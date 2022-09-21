Чебоксары, 21 сентября 2022, 06:58 — REGNUM «Изысканное благополучие и чванство» стран Европы основано на российских энергоресурсах, Россия «их фактически содержала». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат Госсовета Чувашии Игорь Моляков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), говоря об энергетическом кризисе в Европе.
Политик напомнил, что в советский период Прибалтика и отдельные области УССР и Белоруссии «были сборочными цехами огромной страны», куда «фактически по нулевой стоимости направляли газ, нефть, уголь, лес».
Политик также подчеркнул, что в ходе специальной военной операции решается «более глобальный» вопрос, чем воссоединение Донбасса с Россией.