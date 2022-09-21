Чебоксары, 21 сентября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. «Изысканное благополучие и чванство» стран Европы основано на российских энергоресурсах, Россия «их фактически содержала». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат Госсовета Чувашии Игорь Моляков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), говоря об энергетическом кризисе в Европе.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Политик напомнил, что в советский период Прибалтика и отдельные области УССР и Белоруссии «были сборочными цехами огромной страны», куда «фактически по нулевой стоимости направляли газ, нефть, уголь, лес».

«Теперь оказывается, что не только наши приграничные республики пользовались, но и вся Европа тоже на этом сидела. Она сидела на нашем газе и нефти и всё изысканное благополучие, всё чванство, которое они проявляют, основано на том, что мы их фактически содержали. Нет российского газа — нет немецкого предприятия «Сименс, нет голландского «Филипса». И этот список можно продолжать», — высказал мнение Игорь Моляков.

Политик также подчеркнул, что в ходе специальной военной операции решается «более глобальный» вопрос, чем воссоединение Донбасса с Россией.

«Это вопрос, который действительно определяет будущее нашей планеты, каким он будет — однополярным, колониальный, или многополярным. Идёт жесточайшее противоречие между западной и восточной цивилизациями, и эта пропасть расширяется».