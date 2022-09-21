Благовещенск, 21 сентября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В Благовещенске ранее судимый 26-летний мужчина пытался ограбить сотрудницу «Почты России», которая разносила людям социальные выплаты. Он угрожал женщине предметом, похожим на нож, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Почтальон

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Почтальон оказала активное сопротивление нападающему, поэтому он не смог отнять сумку с деньгами. Однако мужчина успел присвоить банкноты, выпавшие во время инцидента. Амурчанину удалось похитить 32 тыс. рублей.

Молодого человека задержали по горячим следам с помощью камер видеонаблюдления. Он раскаялся в своём поступке и признался, что решение напасть на почтальона принял спонтанно. Выяснилось, что ранее он похитил у жителей Благовещенска два мобильных телефона и велосипед.

В отношении амурчанина возбудили уголовное дела, одно из них — по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Как сообщало ИА REGNUM, в июле были задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения на почтальона в Ливнах Орловской области. Тогда мужчина ударил металлическим предметом по голове женщину-почтальона, которая разносила пенсии.