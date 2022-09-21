Томск, , 06:51 — REGNUM В Томске сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, повредившего газовый шлаг в квартире и устроившего поджог. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области.

На месте происшествия Цитата из видео УМВД по Томской области

В полицию обратились жильцы дома, которые пожаловались на неадекватного соседа с пятого этажа. Хозяин квартиры прибывшим на место полицейским дверь не открыл. Чуть позже они почувствовали запах гари из закрытой квартиры.

Поскольку дом был газифицирован, правоохранители вызвали специалистов, которые перекрыли подачу газа. Совместно со спасателями сотрудники ППС вскрыли запертую дверь и задержали мужчину.

«Гражданин — местный житель 1983 года рождения — находился в состоянии опьянения. Полицейским он пояснил, что умышленно повредил газовый шлаг в квартире и совершил поджог», — отметили в ведомстве.

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