Санкт-Петербург, 21 сентября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение по иску кредитора одного из старейших судостроительных предприятий России — завода «Пелла» из Ленобласти. В споре речь шла о долге — более 57,5 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В карточке дела 20 сентября 2022 года появилась запись судьи Радынова — «утвердить мировое соглашение». Детали пока не сообщались.

Спор слушался с июля 2022 года. Истцом выступало ООО «Хейнен хопман Рус», сумма иска составляла 57 598 786,56 рубля.

Напомним, тем временем на 23 ноября 2022 года суд отложил слушания по иску Минобороны России к «Пелле». Речь идёт о неустойке — более 1,9 млрд рублей. Помимо этого, компания «Мурмансельдь 2» потребовала взыскать с судостроителей почти 824 млн рублей.

В ходе одного из судебных заседаний в сентябре 2022 года представитель «Пеллы» заявил о тяжёлом финансовом положении предприятия.

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