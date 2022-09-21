Токио, 21 сентября, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Власти Японии выступают с «решительным осуждением» намерений провести «незаконные» референдумы по вопросу о воссоединении с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 21 сентября заявил на пресс-конференции в Токио.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Япония

Хирокадзу Мацуно «Проведение таких референдумов является посягательством на суверенитет и территориальную целостность [территорий бывшей УССР, контролируемых киевским режимом], а также нарушением международного законодательства. Мы это не признаем и решительно осуждаем».

По словам чиновника, Япония продолжит со странами — партнёрами по G7 координировать оказание помощи Киеву и наращивание санкций в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с осуждением запланированных в Донбассе и на других территориях б. УССР референдумов уже выступили президент Франции Эмануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и ряд других западных политиков.

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